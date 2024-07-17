شاهد.. ملايين الزوار يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء المقدسة

العالم _ مراسلون

وواحدة من أبرز هذه الفعاليات في هذا اليوم هي مراسم ركضة طويريج التي تعد تعبيرًا عن الحزن والأسى لذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته الاطهار في واقعة الطف الأليمة في مشهد يجسد التضامن والحزن العميق.

و تخللت المراسم أيضًا قراءة المراثي والقصائد الحسينية وإقامة مجالس العزاء التي تتناول تفاصيل واقعة الطف الأليمة والمظلومية التي تعرض لها سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام.

كما شهدت المدينة المقدسة تقديم الخدمات المجانية للزوار من قبل المواكب الخدمية الحسينية والمنتشرة على طول الطرق المؤدية لمدينة كربلاء.

و تبقى كربلاء المقدسة على مر السنوات والعصور رمزًا للفداء والتضحية وهذه المراسم ومنها ركضة طويريج هو تعبير صادق عن ارتباط المعزين بقضية الإمام الحسين عليه السلام ونهجه في رفض الظلم والاستكبار.