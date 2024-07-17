المقاومة تقصف عدة مواقع اسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

العالم _ خاص بالعالم

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 80 شخصا استشهدوا وجرح مئات آخرون في سلسلة غارات جوية وعمليات قصف مدفعي إسرائيلي، وقعت في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى نحو 38,800 شهيد واكثر من 89,000 مصاب.

وأصدرت حركة حماس بيانا صحفيا أدانت فيه قصف 'مدرسة الرازي التابعة للأونروا في مخيم النصيرات، ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها منطقة آمنة.

ياتي ذلك فيما خرجت مضخات الصرف الصحي في مدينة دير البلح في غزة عن الخدمة الثلاثاء بسبب نفاد الوقود. وحذّرت السلطات المحلية في من'كارثة صحية وبيئية تتهدّد أكثر من 700,000 شخص يقطنون المدينة.

وفي سياق عمليات المقاومة بثت كتائب القسام مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال في محاور القتال بقطاع غزة. وأظهرت المشاهد استهداف الآليات الإسرائيلية، وسحبها بعد تدميرها، وقصف مبنى تحصّن بداخله جنود الاحتلال قبل اندلاع النيران فيه شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من قنص مجاهديها جنديا إسرائيليا في محور صد التقدم، وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها مواقع الاحتلال في محور نتساريم عبر صلية صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون.