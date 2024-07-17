بوتين يجري مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي

العالم-السعودية

وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود".

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة.

ولفت البيان إلى أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في إطار "أوبك بلس" من أجل ضمان الاستقرار في سوق الطاقة.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على الحفاظ على الاتصالات في مختلف المستويات.

وتشهد العلاقات الروسية - السعودية، تناميا ملحوظا، في الآونة الأخيرة، على جميع المستويات، بما فيها التنسيق والتعاون المرتبط بـ"أوبك بلس".