شاهد ترامب يتحول إلى بطل فيديوهات ساخرة لا تخلو من الإبداع...

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وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الأطفال، يبدو أنهم من إحدى الدول الإفريقية، وهم يعيدون تمثيل مشهد محاولة الاغتيال بشكل احترافي نال إعجاب رواد مواقع التواصل.

محاولة اغتيال ترامبوأظهر فيديو آخر مجموعة من الأمريكيين من ذوي البشرة السوداء وهم يسخرون من محاولة الاغتيال في مشهد تمثيلي مضحك.

محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبوسارعت مواقع صينية لمشاركة فيديو ساخر من الحادثة بطريقة الأنمي اليابانية الشهيرة.

ترامبوتداول نشطاء على منصة "إكس" مشهد من أحد أفلام الزعيم عادل إمام، الذي يظهر محاولة اغتياله، ساخرين من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق التي يشكك كثيرون فيها، مدعين أنها قد تكون مسرحية ضمن حملته الانتخابية في سباق الوصول إلى البيت الأبيض.

الحادثة التي وقعت خلال تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا

وكشفت التحقيقات الجارية بشأن الحادثة التي وقعت خلال تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، عن معلومات جديدة بشأن الجاني توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما.

وأفادت تقارير إعلامية بأن كروكس، الذي قتل كروكس برصاص قناصة بعد أن أطلق النار على التجمع عند الساعة 6 مساء يوم السبت الماضي، اشترى الرصاص من متجر الأسلحة المحلي "أليغني أرم" قبل أن يفتح النار على ترامب في بتلر.

ويملك والد كروكس ما يقرب من 20 سلاحا ناريا مسجلا، حيث تم العثور على ما لا يقل عن 12 سلاحا في منزل العائلة بعد مداهمة نفذتها سلطات إنفاذ القانون له.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن البحث في سيارة كروكس أدى إلى العثور على مواد لصنع القنابل قادها إلى موقع التجمع، كما وجد المحققون جهاز إرسال بحوزته دون معرفة الغرض منه.