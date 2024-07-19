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الخارجية الايرانية: 'اسرائيل' تهدد السلام والأمن الدوليين

الخارجية الايرانية: 'اسرائيل' تهدد السلام والأمن الدوليين
الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، على قرار الكنيست الصهيوني الاخير والذي عارض فيه تاسيس دولة فلسطينية، مؤكدا : ان كيان الفصل العنصري "الاسرائيلي"، اظهر للعالم، بانه ليس فقط يشكل تهديدا لشعب فلسطين، وانما يهدد السلام والامن الدوليين ايضا.

العالم - إيران

وفي منشور له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، كتب المتحدث باسم الخارجية : ان القرار الصادر مؤخرا عن الكنيست التابع للكيان الصهيوني المزيف، بشان المعارضة مع تاسيس دولة فلسطينية، جاء على امتداد 9 اشهر من الحرب والابادة المستديمة في حق الفلسطينيين الذي يرتكبها جيش الاحتلال الارهابي، وبما يكشف للعالم من جديد عن الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف كنعاني : في ظل تقاعس وخذلان الانظمة والمنظمات الدولية، مثل الامم المتحدة في استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلم، وتطبيق القانون والضوابط الدولية على الكيان الصهيوني، فإن المقاومة والنضال ضد المحتلين حتى استعادة كامل حقوق الفلسطينيين، لهو من حق هذا الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال.

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