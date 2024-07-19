الخارجية الايرانية: 'اسرائيل' تهدد السلام والأمن الدوليين

العالم - إيران

وفي منشور له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، كتب المتحدث باسم الخارجية : ان القرار الصادر مؤخرا عن الكنيست التابع للكيان الصهيوني المزيف، بشان المعارضة مع تاسيس دولة فلسطينية، جاء على امتداد 9 اشهر من الحرب والابادة المستديمة في حق الفلسطينيين الذي يرتكبها جيش الاحتلال الارهابي، وبما يكشف للعالم من جديد عن الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف كنعاني : في ظل تقاعس وخذلان الانظمة والمنظمات الدولية، مثل الامم المتحدة في استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلم، وتطبيق القانون والضوابط الدولية على الكيان الصهيوني، فإن المقاومة والنضال ضد المحتلين حتى استعادة كامل حقوق الفلسطينيين، لهو من حق هذا الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال.