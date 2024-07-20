رئيس اتحاد العلماء المسلمين يعلن موقفه من دعم أنصار الله لغزة

العالم - فلسطين

واصدر الدكتور القرة داغي بيانا اشاد فيه بعمليات الاسناد والدعم التي تقوم بها حركة انصار الله اليمنية دعما لاهالي غزة منتقدا مواقف المطبعين والمتامرين والموالين للعدو سرا وجهارا .

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البيان : هل يستوي الذين يقاومون الصهاينة المجرمين، ويدكونهم بحمم من النيران، وبمسيرات وصلت إلى قلب العدو، ويضحون بمصالحهم مع الغرب.. بالله عليكم هل يستوي هؤلاء مع المطبعين والمتآمرين والداعمين والموالين للعدو سراً وجهراً من بني جلدتنا؟! كلا لا يستوون وفق فقه ميزان العدل والإنصاف، للمشاركين في المقاومة الأجر ،والشكر والتقدير والدعاء، وأن التاريخ يسجل لهم ذلك بمداد من الذهب. وأقول أيضا : إن أكثر من 9 أشهر من الإبادة الجماعية، ومئات المجازر، والموت بالجوع، والعطش، والجراح، والمرض . .. لم يحرّك ضمائر معظم قادة العالم الإسلامي.. فالسؤال هو متى تتحرك الضمائر الحية، والإيمان الحقيقي، والنخوة والشهامة، والمرجلة بعد فتاوى جميع العلماء الربانيين بوجوب النصرة، كل بمقدار استطاعته.؟!!.