حزب الله يلقن 'اسرائيل' 45 درساً خلال نصف ساعة !

العالم - لبنان

الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة تشهد عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية اللبنانية كماً ونوعاً، استهدف في بعضها مستعمرات جديدة تنفيذاً للتهديد الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مؤخراً.

وفي السياق أعلن حزب الله أن المقاومة أطلقت عشرات الصواريخ على شمالي فلسطين المحتلة، مستهدفة كيبوتسا للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

حزب الله استهدف أيضا موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل، ما ‏أدى إلى تدمير قسم من الموقع واشتعال النيران فيه.‏ كما استهدف الحزب انتشاراً للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان ومرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق.

كذلك استهدف بواسطة مدافع الميدان مرابض مدفعية الاحتلال شمال مستوطنة عين يعقوب، ومنظومة فنيّة في موقع العبّاد بمُسيّرة ‏هجوميّة انقضاضيّة أصابتها بدقة، ما أدّى إلى تدميرها. ‏إضافة إلى استهداف مواقع المطلة والمرج والمالكية ورويسة القرن ‏في مزارع شبعا والسمّاقة في ‏تلال كفرشوبا.

و‏رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف ‏حزب الله، للمرة الأولى، ثلاث مستعمرات جديدة ‏هي أبيريم، نيفيه زيف ومنوت ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، متوعداً بالرد على أي اعتداء على المدنيين بقصف مستعمرات أخرى جديدة. ‌‏

وفي رد اخر على ‌‏الاعتداء الإسرائيلي على بلدتي حولا ‌‏وبليدا استهدف حزب الله مباني يستخدمها الجنود الإسرائيليين في مستعمرة المنارة. فيما رد ‏على الاعتداء الذي طاول بلدة صفد البطيخ، باستهداف ثكنة يفتاح، وشن هجوماً ‏جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة الفرقة واحد وتسعين المستحدث في إيليت، مستهدفا أماكن تموضع ‏واستقرار ضبّاطها وجنودها.‏