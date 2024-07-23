شهيدان برصاص قوات الاحتلال في الخليل واعتقال 3 فلسطينيين

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العاروض جنوب بلدة سعير، واندلعت موجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد الشاب رامز محمد الحلايقة (22 عاما) من بلدة الشيوخ، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما استشهد شاب في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (39 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال اقتحامها البلدة، ما أدى لإصابة الشاب شلالدة بجروح خطيرة قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.

كما ذكرت مصادر امنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت اولا شمال غرب الخليل واعتقلت الشاب خالد وليد فوارعة (23 عاما)، واقتحمت بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل واعتقلت الشاب احمد ناصر الشراونة (24 عاما)، ومن بلدة سعير اعتقلت ابراهيم عيسى الشلالدة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطن محمود حامد شلالدة وعائلته واخوانه اثناء اقتحام منزلهم في بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتدت بالضرب على المواطن عزيز أحمد أبو شيخة بمنزله في قرية عبدة جنوب غرب الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة سعير ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، وتخللها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب، ما أدى لاندلاع مواجهات في البلدة، اطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمدمع.