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ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو

ترامب يعلن عن عقده لقاء مع نتنياهو
الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، إنه سيلتقي برئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس المقبل، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية.

العالم - الأميرکيتان

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "أتطلع إلى الترحيب ببيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".

وكان ترامب أعلن في منشور سابق أن الاجتماع بنتنياهو سيكون غدا الأربعاء.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، أنه "خلال فترة رئاسته، حظينا بالسلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن توقيع اتفاقات أبراهام، وسنكررها مرة أخرى" حسب تعبيره.

وزعم ترامب أنه وحده سيكون قادرا على وقف الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة بمجرد إعادة انتخابه، في حين أن نائبة الرئيس ومنافسته المفترضة في انتخابات 2024، كامالا هاريس، غير قادرة على القيام بذلك.

وسيلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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