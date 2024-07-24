روسيا تكشف عيوب دبابة 'أبرامز' الأميركية..تدمر بـ'قذيفة واحدة'!

العالم - الاميركيتان

وأوضحت مؤسسة "روستيخ" الروسية للتكنولوجيا أنّ دبابات "أبرامز" الأميركية، التي تم إرسالها إلى القوات الأوكرانية ودخلت المعارك على الجبهات شرقي أوكرانيا، "لا تلبي متطلبات الحماية الحالية".

وأشارت، على وجه التحديد، إلى أن هذا ينطبق على أسطح الأبراج والهياكل، وكذلك التجهيزات الجانبية ومؤخرة الدبابة، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.

وأكدت "روستيخ" أنّ قذيفة واحدة من نوع "كراسنوبول" الروسية العالية الدقة كفيلة بتدمير الدبابة، منوهة إلى أنّ هذا ما تمت ملاحظته خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، ذكر في وقت سابق أن خبراء روس أخضعوا الدبابة "أبرامز" الأميركية، التي تمت السيطرة عليها في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا، أخضعت للمعاينة على أيدي خبراء روس.

وقال تشيميزوف رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا إن خبراء المؤسسة باشروا معاينة دبابة "أبرامز" أميركية اغتنمت في أوكرانيا للوقوف على تقنياتها، ونقاط ضعفها.