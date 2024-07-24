جامعة صنعاء تنظم مسيرة حاشدة دعما لأهالي غزة

العالم _مراسلون

وقالت الطالبة الجامعية مرام زيد مرعي لقناة العالم: ما تهمنا هي القضية السامية التي دافعنا عنها منذ صغرنا وهي قضية اخواننا الفلسطينيين.

وقال عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية عبدالملك محمد عيسى: عندما نشاهد العدوان البربري على اخواننا في قطاع غزة، نخرج كاكاديميون وطلاب الجامعات مع ابناءنا في قطاع غزة حتى نقول لهم "انكم لستو وحدكم والمين بأكمله يخرج الى جواركم".

ويؤكد المتظاهرون في هذه الساحة على ضرورة المساندة والدعم المستمر بكل ماهو متاح نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني كواجب ديني وفريضة مقدسة لاتنتهي إلا بزوال العدوان .. كما استنكروا ماقام به العدو الصهيوني باستهداف مقاتلاته محافظة الحديدة وميناءها.

التظاهرة تخللتها الهتافات المعبرة عن البراءة من أمريكا وإسرائيل وشعارات الاستمرار بتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية فيما دعا بيان التظاهرة القيادة السياسية والثورية بالتصعيد ضمن المرحلة الخامسة لردع الكيان الإسرائيلي ووقف عدوانه ورفع حصاره عن قطاع غزة.

تستمر جنود التعبئة العامة المساندة للشعب الفلسطيني وغزة تحديدا على الرغم من صلف الاعتداءات الاسرائيلية في حين تبعث هذه الحشود الغاضبة رسالتها للكيان المؤقت ان المعركة مستمرة اسنادا ومواجهة.