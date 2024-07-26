شاهد.. استقبال حافل في طولكرم لـ'أبو شجاع' بعد إفشال محاولة السلطة اعتقاله

العالم- فلسطين



ووصل أبو شجاع محمولا على الأكتاف إلى مخيم نور شمس وسط إطلاق نار في الهواء وهتافات تحيي المقاومة وتندد بالتنسيق الأمني.

وتمكن المواطنين من إخراج قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع في مستشفى ثابت ثابت الحكومي، حيث كانت تحاصره أجهزة الأمن الفلسطينية، وسط دعوات من فصائل المقاومة للنفير نحو المستشفى لفك حصاره.

وفور ورود أنباء عن محاصرة أمن السلطة للمستشفى ومحاولتها اعتقال أبو شجاع، دعت فصائل المقاومة المواطنين للنفير لفك الحصار عنه، وتجمع مئات المواطنين في المستشفى ونددوا بسلوك السلطة الذي يأتي وسط الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ودعت “سرايا القدس-كتيبة طولكرم”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر صفحتها في تليغرام، “للنفير العام وفك الحصار عن قائد الكتيبة”، مضيفة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرته أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.

من جهتها، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في الضفة الغربية المحتلة إنها تستنفر أهالي طولكرم لفك الحصار عن قائد كتيبة سرايا القدس المحاصر في المستشفى الحكومي، كما دعت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- المواطنين للتوجه إلى المستشفى لفك الحصار عن المقاوم أبو شجاع.

وتعرض المقاوم الفلسطيني لمحاولات اغتيال متعددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها في أبريل/نيسان الماضي، حين خرج محمولا على الأكتاف خلال تشييع جثامين شهداء في مخيم نور الشمس شرقي طولكرم، وذلك بعد أيام من إعلان اغتياله في اجتياح إسرائيلي واسع للمخيم امتد أكثر من 50 ساعة، واستشهد فيه 14 فلسطينيا.



