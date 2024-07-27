من هو الجندي الإسرائيلي الذي حضر مع نتنياهو في الكونغرس؟

العالم- الامريكيتان

وكانت عدة أمور حصلت أثناء إلقاء الخطاب يوم الأربعاء لافتة للأنظار. فإلى جانب ما قامت به النائبة الديمقراطية رشيدة طليب بحيث رفعت لافتة كتب عليها "مجرم حرب" بوجه نتانياهو.

كان بارزاً أيضاً حضور جندي إسرائيلي "مسلم" خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس فمن هو هذا الضابط؟

من هو أشرف البحيري؟

أثار الاسم العربي "أشرف البحيري"، للضابط المسلم في الجيش الإسرائيلي، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

ولاقى تفاعلاً كبيراً وردود فعل غاضبة لدى عدد كبير من الأشخاص خصوصاً مع المشاهد القاسية والمؤسفة التي تُنقل عن معاناة أهل غزة.

وقد كان المشهد من الكونغرس مستفزاً، إذ علق أحد مستخدمي منصة "إكس" كاتباً: "الجندي أشرف البحيري الذي اصطحبه نتانياهو معه إلى الكونغرس يمثل نموذجاً جليًا لقوم يتسمون بأسمائنا ويأكلون مما نأكل.. لكنهم ما هم منا ولا نحن منهم".

وأشرف البحيري هو جندي بدوي إسرائيلي من بلدة رهط في النقب.

وقد قام نتنياهو خلال خطابه بتقديمه إلى جانب بعض من أفراد عائلات الأسرى وبعض من الجنود الذين قاتلوا في غزة وكانوا برفقته في الكونغرس.

ولكن ما كان ملفتا للأنظار هو التعريف الذي حظي به الضابط أشرف البحيري، بحيث ميز نتنياهو البحيري بقوله: "في 7 أكتوبر قتل أشرف الكثير من مقاتلي حركة حماس".