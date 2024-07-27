هكذا رد بزشكيان على رسالة تهنئة ملك البحرين 

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وبحسب وكالة الانباء البحرينية فقد تقدم بزشكيان في رده بالشكر والتقدير لملك البحرين على تهنئته وعبر عن رغبته بتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وبشكل عام مع دول الجوار والمنطقة على أساس التعاون والحوار والاحترام المتبادل.

وأشار الرئيس بزشكيان في رسالته إلى أن حكومته ستولي أهمية خاصة لتعميق العلاقات مع دول الجوار وتطوير العلاقات مع البحرين.

وكان ملك البحرين قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وأعرب ملك البحرين عن تهانيه لفخامته وتمنياته له بالصحة والسعادة والتوفيق والسداد في خدمة بلاده وشعبه والعمل من أجل خير المنطقة وازدهارها، وأكد أن مملكة البحرين تتطلع وتحرص على إقامة علاقات طيبة تقوم على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز الروابط الوثيقة معها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما .

كما أكد ملك البحرين حرص المملكة على مد جسور التعاون مع كافة الدول الإسلامية الشقيقة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.