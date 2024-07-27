شهود عيان يكشفون الحقيقة حول سقوط صاروخ في مجدل شمس

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في دمشق ان حزب الله، نفی أي صلة له بسقوط صاروخ علی بلدة مجدل شمس.

وقال مراسل قناة العالم انه اتصل بمصادر محلية، أكدت له ان معظم السكان رأوا بأم عين المجردة صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية الاسرائيلية، هوی وسقط في داخل ملعب مجدل شمس.

وأكدت المصادر لمراسل قناة العالم ان طيلة فترة عمليات طوفان الاقصی لم تشهد المدينة ومحيطها والقری العربية في داخل الجولان السوري المحتل أي احتكاك أو سقوط صواريخ او اقتراب مسيرات حزب الله منها.

وتابع مراسل العالم نقلاً عن مصادر مطلعة ان الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس، هو صاروخ اعتراضي اسرائيلي انحرف عن مساره وسقط في هذه البلدة. فيما رأت مصادر اخری ان الحادث، متعمد من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي ويأتي لحشد تأييد أمريكي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يلتقي بمسؤولين اميركان في واشنطن ويحاول تبرير جرائمه في غزة ويحاول توسيع رقعة عملياته الی الاراضي اللبنانية.

هذا وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن 30 شخصا أصيبوا إثر سقوط الصاروخ في مجدل شمس بينهم 7 في حالة حرجة.

شاهد ايضاً.. قتلى وجرحى في سقوط صاروخ على مجدل شمس بالجولان المحتل