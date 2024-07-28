من هو النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف ؟

العالم - ايران

وعقب المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية نشر عارف تصريحا على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه "لخدمة الشعب نحتاج إلى دعم ومساعدة جميع محبي إيران العزيزة".

من هو محمد رضا عارف ؟

محمد رضا عارف من مواليد 19 ديسمبر 1951 في مدينة يزد .

مهندس وأكاديمي وسياسي إصلاحي ، شغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية من 2001 حتى 2005 في عهد الرئيس الاسبق محمد خاتمي.

-عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام

-رئيس قسم العلوم الهندسية في أكاديمية العلوم في جمهورية إيران الإسلامية

-رئيس مجلس إدارة مؤسسة باران

-نائب سابق في مجلس الشورى الاسلامي في دورته العاشرة

رئيس جامعة اصفهان الصناعية من 2003 و حتى 2016 و منذ لالك الحين ولحد الان رئيس كلية الهندة الكهربائية في جامعة شريف الصناعية .

-شغل منصب رئيس جامعة طهران من عام 1994 وحتى 1997

-وزير الاتصالات في حكومة الرئيس خاتمي في دورتها الاولى عام 1997

-رئيس منظمة الادارة والتخطيط ومساعد رئيس الجمهورية عام 2000

شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2013 ولكنه انسحب منها لاحقا .

قام بتأليف و تقديم أكثر من 380 مقالا علميا في حياته المهنية

*موقفه من الكيان الصهيوني

"لا نعرف دولة اسمها إسرائيل ونشير إليها بالكيان الغاصب للقدس".

*العلاقة مع امريكا

"لا أرى حلاً للمشاكل في إقامة علاقة مع أمريكا، لكن علينا أن نحل المشاكل داخل بلدنا""

"أنا شخص اتفاعل واتفاوض في إطار المصالح الوطنية، وبدلا من التحديات سأبحث عن الحلول الوسط حتى يتمكن كل الناس من العيش في جو سلمي وحميم".