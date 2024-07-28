الإحتلال يحوّل طقوس الفرح إلى وداع يدمي القلوب بمخيّم بلاطه

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قصة حب أطلق الاحتلال النار عليها فتبدلت طقوس الفرح الى وداع يدمي القلوب بعد أن زُفَّ الشهيد علي حشاش على نعشٍ بعد اصابته برصاص الاحتلال بالصدر خلال اشتباكه مع القوة المقتحمة الى جانب رفيقه لؤي مشة في مخيم بلاطة يوم أمس.

وقالت وجدان حشاش والدة الشهيد علي حشاش:"كان خاطب وبدو يأسس حياة جديدة".

ساحة حرب هكذا وصف حال مخيم بلاطة خلال أقتحامه للمرة الرابعة خلال 24ساعة ليقع في صيد شباك المقاومة بعبواتها الناسفة والاشتباكات التي لم تهدأ .

شلال من الدم ينبع من قطاع غزة ويصب في الضفة الغربية، فرصاص الاحتلال يخترق أجساد الفلسطينيين شيبًا وشباباً لتحقيق أهدافه بالتخلص من الكل الفلسطيني.

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