الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط تحمل وقوداً مهرباً في الخليج الفارسي

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة لحرس الثورة الاسلامية، في بيان لها: تم في صباح يوم الجمعة 26 أغسطس، ضبط ناقلة نفط تحمل العلامة التجارية pearl g وترفع علم دولة توغو الإفريقية ومملوكة لشخص عراقي مقيم في دبي بدولة الإمارات، شمال الخليج الفارسي بالقرب من حقل آرش النفطي أثناء تحميل الوقود المهرب من القوارب الإيرانية.

وأضاف البيان، تشير التقديرات الأولية إلى وجود ما لا يقل عن 700 ألف لتر من النفط المهرب بهذه الناقلة.

وتابع البيان، تم نقل ناقلة النفط هذه مع طاقمها الهندي المكون من 9 أفراد إلى ميناء الإمام الخميني (رض) وتخضع الآن للمراقبة.