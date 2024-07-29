فيديو خاص: كانوا يتحضرون لضربة، فباغتهم حزب الله!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان المقاومة استهدفت موقع البغدادي الذي ربما كان يتحضر من خلال تجهيزات عسكرية للقيام باعتداءات على الاراضي اللبنانية فباغتتهم المقاومة.

واوضح بأن صلية اخرى استهدفت موقعي المنارة والراهب، في سياق الاسناد والدعم والرد على اعتداءات الاحتلال.

واكد مراسل قناة العالم ان ذلك يأتي في ظل تهديدات الكيان الاسرائيلي المزعومة بتوجيه ضربة للبنان في الساعات او الايام القادمة ردا على الصاروخ المزعوم والكاذب في مجدل شمس الذي نسجته اروقة الاستخبارات الاسرائيلية.

وتابع ان الغارات الاسرائيلية تركزت على بلدات حولا ومركبا والهبارية، فيما طال القصف العنيف مناطق الهورا والعديسة وبليدا وعيتا الشعب.

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