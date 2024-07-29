انفجار يهز أكبر مصنع للكيماويات في ألمانيا

العالم - أوروبا

وقالت شركة BASF في بيان صحفي مقتضب إن "انفجارا أعقبه حريق وقع في الجزء الجنوبي من المصنع في لودفيغسهافن" في حوالي الساعة 12 ظهرا، مضيفة أنه يجري تحقيق في سبب الحادث.

وفي وقت لاحق أفادت الشركة بأنه تم إخماد الحريق وأنه أصيب 14 موظفا بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى عيادة المصنع كإجراء احترازي.

وأظهرت صور سحابة من الدخان تنبعث من مصنع لودفيغسهافن، وطُلب من السكان في البداية إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، وإيقاف أجهزة التهوية وتكييف الهواء، لكن السلطات في المدينة ألغت التحذير فيما بعد.

وقالت شركة BASF إن مركبات المراقبة البيئية اكتشفت "مستويات مرتفعة قليلا من الهيدروكربونات" في المنطقة المجاورة، مضيفة أنه لا يوجد سبب للقلق وأنه لم يكن هناك خطر على الجمهور في أي وقت".