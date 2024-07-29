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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-07-2024

الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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