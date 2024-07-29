فيديو خاص: كل ما لا تعرفه عن قضية سجن "سيدي تيمان"!!

العالم - خاص بالعالم

وأصاب 10 جنود إسرائيليين أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة بجروح خطيرة في سجن "سدي تيمان" التابع للجيش، وفق هيئة البث العبرية اليوم الاثنين.

وقالت هيئة البث العبرية، إنَّ محققي الشرطة العسكرية وصلوا هذا الصباح إلى مركز الاحتجاز بالقرب من بئر السبع كجزء من التحقيق في ظروف سجن أحد الأشخاص من غزة".

وبعد وصولهم إلى السجن، اندلعت مواجهات بين الجنود والمحققين.

ومؤخرًا، أفادت تقارير حقوقية فلسطينية ودولية بأن هذا السجن يشهد عمليات تعذيب و"أغتصاب" بحق أسرى فلسطينيين من غزة؛ ما أودى بحياة العشرات منهم.

وللوقوف على اخر التطورات على هذا الصعيد تابعوا في الفيديو المرفق مراسلينا في القدس ورام الله المحتلة، ليضعونا في صورة آخر التطورات على صعيد الخلافات الداخلية في حكومة الاحتلال التي بلغت ذورتها في قضية المقتلين الفلسطينيين.

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