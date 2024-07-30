انطلاق مسيرة مشاية أربعين الامام الحسين (ع) من رأس البيشة

العالم ـ مراسلون

من منطقة رأس البيشة في اقصى جنوبي العراق بدأ زوار الاربعين مسيرهم نحو كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في العشرين من شهر صفر المقبل.

لا الحر ولاهجير الصيف يقف امام هؤلاء الزوار، فهم يسرجون الطريق حباً وولاءاً للحسين عليه السلام دون هوادة وانقطاع.

وقال نعيم عماد وهو أحد الزوار:"نخرج من السماوة نرکب القطار ثم ننزل في رأس البيشة، في مدة 10 أيام نصل الی السماوة ومن السماوة نمشي نحو کربلاء. هذه نعمة الله رزقنا اياها".

وقالت حميدة نوري وهي زائرة عراقية:"جئت الی رأس البيشة وانا زائرة وتبعد هذه المنطقة عن کربلاء 600 کيلومتر، انا مقعدة من لبنان وقد قالوا لي أنه لايوجد علاج لأقدامي لکن الحسين عليه السلام اوقفني وشفاني".

زوار من مختلف الدول الاسلامية حطوا الرحال في هذه المنطقة المطلة على الخليج الفارسي للانطلاق سيراً على الاقدام نحو كربلاء المقدسة.

كمال الدين شاهرو زائر ايراني بدأ المسير من جنوبي العراق حاملاً كاميرته ليوثق رحلة العشق الحسيني من لحظة انطلاقها حتى وصولها الى مدينة سيد الشهداء عليه السلام.

وقال شاهرو لقناة العالم:"شروع مشاية الاربعين بدأت في هذا العام بدأت في رأس البيشة في الفاو باتجاه مدينة البصرة ومن ثم اکمال الطريق نحو مدينة کربلاء في مسير لمدة 24 يوم وان شاء الله سيصلون الی مدينة کربلاء في يوم الاربعين/ العشرين من صفر".

ومع هذه الاعداد الكبيرة من الزوار العرب والاجانب يشهد طريق المشاية الممتد من البصرة الى مدينة كربلاء المقدسة حملات شعبية واسعة لاستقبالهم في البيوت وتقديم كل أنواع الطعام والشراب والخدمات.

انطلاق المسيرات الراجلة تترافق مع خطة امنية اعدتها قيادة عمليات الحشد الشعبي التي اعلنت عن مشاركة اكثر من عشرين الف عنصر امني لضمان سلامة الزوار العراقيين والاجانب المتوجهين الى مدينة سيد الشهداء عليه السلام.