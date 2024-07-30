فيديو خاص: لماذا انسحبت قوات الاحتلال اليوم من خانيونس؟!

العالم - خاص بالعالم

وفيما يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدافه للمدنيين في مختلف مناطق القطاع، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الى أكثر من 39،300 شهيد، ونحوِ 92،000 جريح.

وفي خان يونس سقط عدد من الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان الجديدة، كما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدة وعددا من الإصابات جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية في أحد أبراج مدينة حمد السكنية.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين، وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد السلام بمنطقة التحلية شرقي المدينة.

وفي جنوبي مدينة غزة استشهد عدد من المدنيين في قصف استهدف منزلا بمحيط شارع ثمانية.

للمزيد شاهد الفيديو المرفق ...