قائد الثورة الإسلامية : من واجبنا الثأر لدم ضيفنا

العالم - ايران

وفيما يلي نص بين قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وإنا إليه راجعون

ايها الشعب الايراني العزيز!

لبى قائد المجاهدين الفلسطينيين الشجاع والفذّ السيد إسماعيل هنية نداء ربه فجر الليلة الماضية ليخيم الخزن على جبهة المقاومة الكبرى . الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي اغتال ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا، لكنه مهّد الارضية لتلقي عقوبة قاسية.

لقد أخذ الشهيد هنية حياته الغالية سنوات طويلة في ساحات النضال الشريف وكان مستعداً للشهادة ، وقد ضحى بأولاده واقاربه في هذا السبيل. ولم يكن يخشى أن يصبح شهيدا في سبيل الله لإنقاذ عباد الله، ولكننا نعتبر من واجبنا أن نثأر لدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة كونها حدثت في حياض الجمهورية الإسلامية.

أقدم التعازي للأمة الإسلامية وجبهة المقاومة ولشعب فلسطين الشجاع الأبي، وخاصة لأسرة الشهيد هنية واقاربه وأحد رفاقه الذين استشهدوا معه، وأسأل الله عز وجل لهما بعلو الدرجات.

السيد على الخامنئي

29 محرم 1446/ 21 يوليو 2024