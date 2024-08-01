الإحتلال يستخدم أسلحة جديدة تتسبب بزيادة الحرائق في غزة

العالم - خاص بالعالم

ويقول أحد الغزيين: 300 يوم تحت الإبادة 300 يوم من شلال الدماء المتدفق في شوارعنا ومن العبث بمستقبلنا وحاضرنا ومن الجوع والأمراض التي تنهش أجساد أطفالنا ومن خذلان القاصي والداني.. ثلاثمئة يوم عن100 سنة.

وفي اليوم الثلاثمئة واصلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني انتشال ما أمكنهم من جثامين الشهداء الذين قضوا خلال استهداف طيران الاحتلال وصواريخه لعشرات منازل ومواقع الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وأحياء جنوب المدينة ولمخيمات البريج والمغازي والنصيرات التي تضم آلاف اللاجئين وسط القطاع.

وفي ظل الأوضاع الكارثية والمأساوية الإنسانية والصحية والطبية التي أحدثها الاحتلال في القطاع أكدت إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني في عزة أن الاحتلال يستخدم في الفترة الأخيرة أسلحة جديدة حادة تتسبّب في زيادة الاشتعال و الحروق كاشفة عن أن أجزاء من هذه الأسلحة تصل درجات الحرارة التي تخرج منها في نقطة الانفجار لسبعة آلاف درجة مئوية أي أنها قادرة على صهر الأجساد وإخفاء الجثث.

وحذرت الإدارة من أن استهدافات الاحتلال تطول مناطق فيها خيم من النايلون تحتوي على أشياء مثل الخشب والبلاستيك وأن كل ذلك يؤثر بشكل مباشر في سرعة وزيادة الاشتعال.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جانبه حذرمن أن نظام إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة قد انهار بالكامل وأن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة والبيئة،مما يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي.



وصرحت كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أطفال قطاع غزة يعيشون صدمات وفظائع لا توصف بعد ثلاثمئة يوم من الحرب والنزوح والخسارة والألم، مشددة على أنهم شهدوا ما لا ينبغي لأطفال أن يشهدوه ومعلنة عن إطلاق برنامج العودة إلى التعلم عبر أنشطة توفر لأطفال غزة ملجأ من الأهوال التي ما زالوا يعيشونها ولمساعدتهم على إعادة الاتصال بطفولتهم المسلوبة.

وفي ظروف صحية ونفسية صعبة من شدة التعذيب والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم وصل نحو 15 أسيراً إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم عبر حاجز 'كيسوفيم' العسكري شرقي دير البلح وسط قطاع غزة لكن هذه الأم الفلسطينية ظلت تسأل عن ابنها المعتقل منذ ستة شهور حالها كحال المئات ممن فقدوا ابنائهم وأعزائهم.

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