فرنسيون يتظاهرون إستنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم - خاص بالعالم

يغضب الشارع الفرنسي بشدة على تمادي الكيان الاسرائيلي في حربه، يقول الفرنسيون المتظاهرون لحكومتهم إن الشرف مقدس عند المسلمين والعرب وإن طهران وبيروت يعتبرون اعتداء الصهاينة مسا من كبرياء الأمة وإن المنطقة ستدخل في مرحلة لا يعيها الغرب بعد.

وقال طارق التوكابري وهو ناشط حقوقي:"بعد الإغتيالات الأخيرة.. لإسماعيل هنية رحمه الله، وفؤاد شكر لحزب الله.. لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي".

وقال عبدالله عبدالله: متظاهر فرنسي :"هذه منظومة شيطانية وهو يسوق كل الأكاذيب والروايات التضليلية.. هذا على مستوى الإعلام الرسمي ولكن من رحمة الله أن هنالك الإعلام البديل والاعلام البديل يعني أن هناك استفاقة في الرأي العام العالمي بشكل عام ونحن في فرنسا وهذا ما يلاحظ من خلال ممارستنا وإحتكاكنا بالشعب الفرنسي".



أكثر من ثلاثمائة يوم من القتل الاسرائيلين، وتحت الضغوطات سمحت الداخلية الفرنسية بالتظاهر السبت وغيرت مكان الاحتجاج الى ساحة ناصيون .. (هتافات) يقول المتظاهرون إنها اخر اوراق اسرائيل.

وقال صلاح الحموري وهو أسير فلسطيني مُبعَد إلى فرنسا ومحامي:"نحن لسنا فقط داعمين، بل نحن جزء من هذه القضية وننتبه إلى هذه القضية وجزء من المعركة هذه القضية، ومنذ اكتوبر حتى الآن عبرت فرنسا وغيرها من الدول عن دعمها للشعب الفلسطيني ولمقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لهذه المجزرة المستمرة، ونعتقد ان التضامن الدولي اليوم هو جزء من هدف المقاومة التي اعادت الى الإعتبار القضية الفلسطينية".

لكل اعتداء رداً ولكل تمادٍ عقاباً، والجزاء للصابرين الصامدين، الذين شيعوا شهداءَهم على طريقِ القدس، ومستعدون لبذل المزيد على طريق النصر الكبير.

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