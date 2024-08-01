الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان:

مسيرة الأربعين مظهر الحركة العفوية الشعبية لحفظ قيم النهضة الحسينية

مسيرة الأربعين مظهر الحركة العفوية الشعبية لحفظ قيم النهضة الحسينية
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مسيرة الأربعين بأنها تشكل مظهرا للحركة العفوية للجماهير لحفظ وترويج القيم السامية للنهضة الإصلاحية للإمام الحسين (ع).

العالمإيران

وأضاف الرئيس مسعود بزشكيان في رسالة وجهها إلى مؤتمر الإمداد والإنقاذ والسلامة في الأربعين وتليت من قبل رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني: إن هذه القيم تضرب بجذورها في روح جميع المؤمنين وجرت على مر الزمان في جغرافيا العالم الإسلامي لا سيما في قلبه أي إيران الإسلامية.

وإعتبر الرئيس بزشكيان أن مسيرة الأربعين العظيمة لابي عبدالله الحسين (ع) تحمل توجهات ثقافية واجتماعية منوعة وتشكل مظهرا للحركة العفوية للجماهير لحفظ وترويج القيم السامية للنهضة الإصلاحية للإمام الحسين (ع).

وأكد: أن التدابير والتخطيط الشاملين للإفادة من هذا النبع المعنوي الذي لا ينضب لجهة النمو الفكري والثقافي لكل أبناء المجتمع، وتقديم الخدمات المناسبة، يمثل ضرورة مهمة في الإقامة المثلى لهذا الحدث الوطني والديني.

روابط ذات صلة

إتفاق إيراني عراقي على تقديم خدمات الاتصالات لزوار الأربعين الحسيني

طرق بحرية لنقل زوار الأربعين من إيران إلى الموانئ العراقية

إيران والعراق يؤكدان على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة مراسم الأربعين

توقعات بتوافد أکثر من 4 ملايين زائر عبر حدود إيران البرية مع العراق