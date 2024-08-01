مسيرة الأربعين مظهر الحركة العفوية الشعبية لحفظ قيم النهضة الحسينية

العالم – إيران

وأضاف الرئيس مسعود بزشكيان في رسالة وجهها إلى مؤتمر الإمداد والإنقاذ والسلامة في الأربعين وتليت من قبل رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني: إن هذه القيم تضرب بجذورها في روح جميع المؤمنين وجرت على مر الزمان في جغرافيا العالم الإسلامي لا سيما في قلبه أي إيران الإسلامية.

وإعتبر الرئيس بزشكيان أن مسيرة الأربعين العظيمة لابي عبدالله الحسين (ع) تحمل توجهات ثقافية واجتماعية منوعة وتشكل مظهرا للحركة العفوية للجماهير لحفظ وترويج القيم السامية للنهضة الإصلاحية للإمام الحسين (ع).

وأكد: أن التدابير والتخطيط الشاملين للإفادة من هذا النبع المعنوي الذي لا ينضب لجهة النمو الفكري والثقافي لكل أبناء المجتمع، وتقديم الخدمات المناسبة، يمثل ضرورة مهمة في الإقامة المثلى لهذا الحدث الوطني والديني.