الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

سلامي: نيران الغضب والانتقام من جرائم الكيان الصهيوني تزداد اتقادا

سلامي: نيران الغضب والانتقام من جرائم الكيان الصهيوني تزداد اتقادا
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي اليوم الخميس إن نيران غضب وثأر المجاهدين المؤمنين لجبهة المقاومة الإسلامية، من الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني في المنطقة لا سيما غزة، تزداد اتقادا واشتعالا.

العالمإيران

وفي رسالة بمناسبة استشهاد المستشار الإيراني الشهيد ميلاد بيدي الذي ارتقى إلى جانب القائد في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد فؤاد شكر، أضاف اللواء سلامي: أقدم التعازي بالشهادة الحافلة بالفخر لحرس جند الإسلام، والمدافع الكريم عن مراقد أهل البيت الشهيد ميلاد بيدي من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا ولبنان، والذي استشهد في جريمة الهجوم الأرهابي الأخير لطائرات الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد سلامي أن: نيران غضب وثأر المجاهدين المؤمنين لجبهة المقاومة الإسلامية العظيمة، من الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني الجزار والدنيء في المنطقة لا سيما غزة المقتدرة، تزداد اتقادا واضطراما.. سائلا الباري عز وجل له بعلو الدرجات.

روابط ذات صلة

استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية