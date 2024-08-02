شاهد.. أكبر عملية تبادل للسجناء بین روسیا و 7 دول غربیة

العالم - روسیا

وأكد الرئيس الروسي خلال لقاءه مع الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.

وقال بوتين في مطار فنوكوفو: "الآن أريد أن أخاطب أولئك الذين يرتبطون بشكل مباشر بالخدمة العسكرية، أريد أن أشكركم على ولائكم للقسم وواجبكم، الوطن لم ينساكم ولو لدقيقة واحدة".

هذا وكشفت وسائل إعلام تركية الخميس، أن جهاز الاستخبارات التركي أجرى في العاصمة أنقرة أكبر عملية تبادل للسجناء في السنوات الأخيرة شملت 26 سجينا من 7 دول غربية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه تم إطلاق سراح غيرشكوفيتش وويلان، المدانين في روسيا، كجزء من عملية التبادل.

وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيسلمون بدورهم عددا من السجناء إلى موسكو. وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديد من الذي ستستقبله روسيا بالضبط.