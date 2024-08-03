بالصورة/'مسعود أوزيل' يوجه رسالة سياسية لكيان الاحتلال

العالم-فلسطين

ويعرف صانع ألعاب آرسنال وريال مدريد السابق معروف بمواقفه السياسية المناصرة لفلسطين، حيث سبق له أن دعا إلى إنهاء الحرب على غزة من خلال منشور في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة لبعض التدوينات الأخرى.

ونشر اأوزيل تدوينة على منصة "إنستغرام" تظهر خريطة شطب عنها اسم "إسرائيل" واستبدله بفلسطين. ويستخدم صاحب الـ35 سنة استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر للتأكيد على هذا الموقف.

وتميزت مسيرة أوزيل المهنية بفوزه بلقب بطولة العالم مع ألمانيا عام 2014. ولعب 92 مباراة مع "المانشافت" مسجلا 23 هدفا، ومع ذلك، فقد ترك المنتخب بعد كأس العالم 2018، بعد الانتقادات التي تلقاها بسبب التقاط صورة مع أردوغان.

وقال أوزيل حينها: "أنا ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر"، ووجدت هذه الجملة صدى كبيرا داخل المجتمع التركي، مما أدى إلى إعادة تغريدة باستخدام وسم "#ME2" (أنا أيضا).