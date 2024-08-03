التصعيد العسكري في المنطقة

العالم – باختصار

البنتاغون: الجيش الأمريكي رفع درجة الاستعداد بنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية في المنطقة.

موقع اكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: إداره بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم "إسرائيل".

صحيفة"إسرائيل اليوم": التقديرات في"إسرائيل" تشير إلى أن إيران ستطلق صواريخ ضخمة في ردها.

أكد جيش الإحتلال انه يتعامل هذه الايام مع سلسلة تهديدات جوية من جبهات مختلفة.

وضع جيش الاحتلال جميع قطاعاته في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجوم من جبهات عدة.

هيئة البث الاسرائيلية: هناك تأهب لرد إيراني قد يشمل مواقع إستراتيجية وسط "إسرائيل".

وزارة الدفاع الأمريكية: الوزير نويد اوستن أمر بإرسال سفن ومدمرات الى منطقة الشرق الاوسط.

أوستن أبلغ يوآف غالانت بالتدابير الإضافية التي اتخذتها واشنطن لدعم الدفاع عن"إسرائيل"

دعت الشؤون القنصلية بالخارجية الامريكية الرعايا الامريكيين الى توخي الحذر في المنطقه

الخارجية الامريكية البيئة الامنية في الشرق الاوسط معقدة والتوتر يلغي الرحلات إلى"إسرائيل".

جون كيربي: واشنطن ستواصل سعيها لضمان حصول"إسرائيل"على ما تحتاجه للدفاع نفسها.

محللون: القدرة الاستيعابية لدى حزب الله وأنصار الله ولدى إيران، أكبر بكثير من قدرة "إسرائيل".

عيران عتصيون نائب رئيس المجلس الأمني الاسرائيلي السابق:"إسرائيل" تواجه وضعا خطيرا ومتعدد الأبعاد.

نتنياهو يأمل في إجبار الولايات المتحدة على الانجرار الى الحرب.

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