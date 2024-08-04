أسطنبول تلبي آخر نداء هنية قبل استشهاده

العالم - مراسلون

استجابة للدعوة التي أطلقها الشهيد القائد إسماعيل هنية بالنفير في الـ3 من أغسطس دفاعا عن غزة والأسرى، جاءت عشرات الآلاف من الجماهير في أسطنبول، وهي تظاهرة ضمن سلسلة تظاهرات أطلقت في المدن التركية استجابة لهذه الدعوة، والتي تعامل معها الأتراك والكثير من شعوب العالم على أنّها وصية القائد إسماعيل هنية.

جاء المتظاهرون بالعديد من المطالب، أولها الانتقام للدماء التي تسيل في غزة ودماء الشهيد القائد هنية.

وقال ياسين فتح الله وهو أحد المتظاهرين لقناة العالم: "جئنا هذا المساء إلى منطقة آيا صوفيا لنرسل سلامَنا إلى غزة وأهلها الصامدين رغم الحرب المستمرة منذ شهور، نوجه لهم تحية ونقول لهم بأننا لن نتركهم ولن نتوانى عن الوقوف معهم، كما نوجه دعاءَنا لأرواح الشهداء الطاهرة ومن بينهم القائد إسماعيل هنيةـ الذي قضى دفاعاً عن قبلة المسلمين وعن قضيتهم المركزية."

وقال متظاهر آخر يدعى محمود يالشين للعالم: "اليوم نخرج في هذا المكان وفي كافة المدن التركية، لندعم إخواننا الفلسطينيين بالنصرة والوقوف التام معهم، ربما لا يمكننا ان نقاتل معهم في هذا الوقت، إلا أن قلوبنا تتألم لما يحدث في قطاع غزة."

وقال يالميز الاجان مواطن تركي آخر للعالم: "لقد أكرم الله شهداء فلسطينَ بأنهم يدافعون عن الحق وعن الأرض المقدسة، يجب على كل المسلمين في كل الدول العربية والإسلامية أن يقطعوا علاقاتهم مع هذا العدو الظالم، ونتمنى من الله أن تُكسر كلٌ يدٍ امتدت على إخواننا الفلسطينيين."

إلى جانب هذه المطالب، دعا المتظاهرون إلى ضرورة الحفاظ على حالة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وحالة القطيعة مع هذا الكيان سواء القطيعة التجارية أو الاقتصادية أو السياسية، كما طالبوا بضرورة التحركات الرسمية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة والسماح لهم بالذهاب إلى غزة لتحرير القطاع من دنس هذا المحتل الغاصب ولتحرير كل فلسطين.