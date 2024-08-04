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طفل إيراني يتوعد الصهاينة بالانتقام للشهيد هنية

الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعية في ايران مقطع فيديو لطفل ايراني يبلغ من العمر ثمانية أعوام، يتوعد الصهاينة بالانتقام لروح الشهيد اسماعيل هنية، مذكرا خلال مراسم تشييع الشهيد هنية، العالم بأن الصهاينة تقتل الطفولة في غزة.

العالم - فيديوغرافيك

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