شاهد/ حركة طالبان تعلن موقفها من اغتيال هنية

العالم- افغانستان

وفي مقطع فيديو نشرته صفحة "أفغانستان بالعربي"، قال المولوي شاه محمد: "أنا أقول لكم من العاصمة كابول من أفغانستان، يا أهل فلسطين، نحن معكم، دماؤكم دماؤنا، وبيوتكم بيوتنا، وإن شاء الله العظيم، سنأخذ عن قريب الانتقام من اليهود والنصارى".

وتابع: "ونقول هذا الكلام الذي قاله الشهيد إسماعيل هنية دماؤنا وأموالنا وبيوتنا فداء للقدس والأقصى، ونحن معكم في السر والعلن".

ويشن كيان الاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي حربًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.