صورة/اعتقال معتمر عراقي في السعودية بسبب الشهيد هنية

العالم- السعودية



ونشر الباحث العراقي حسين السبعاوي، صورة لابن شقيقه، الأستاذ الجامعي سلمان السبعاوي، وهو أمام الكعبة المشرفة، ويحمل ورقة كتب عليها "إهداء عمرة إلى الشهيد إسماعيل هنية من الموصل".



وكُتب على الورقة، الآية القرآنية الكريمة: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".



ولم تعلق السلطات السعودية على ما أورده حسين السبعاوي من اعتقال نجل شقيقه.



وتعد السلطات السعودية أن رفع مثل هذه اللافتات "شعارات سياسية" محظورة في الحرم المكي.



يشار إلى أن إسماعيل هنية استشهد الأربعاء بقصف إسرائيلي استهدف العاصمة الإيرانية طهران.