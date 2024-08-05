نتنياهو ينسف الهدنة بشروط تعجيزية، و خلافات داخلية تهدد استقرار حكومته

العالم - خاص بالعالم

مازال رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على مواصلة عدوانه على غزة رغم الضغوط الداخلية والخارجية لقبول مقترح وقف اطلاق النار.

فها هو نتنياهو يضيف شروطاً جديدة للمقترح بينها ترحيل 150 أسيرا فلسطينيا، بحسب القناة الـ13 العبرية، التي اكدت انه اشترط ترحيل الاسرى الى تركيا او قطر وعدم عودتهم مطلقا.

وعلى خلفية هذه الشروط، اشتدت خلافات نتنياهو مع رئيسي الموساد والشاباك وممثل جيش الاحتلال المفاوض نيتسان ألون، واتهمهم بالضعف لرفضهم شروطه الجديدة. لتكشف القناة الاسرائيلية ان ألون يعتزم الاستقالة، لعدم التقدم في المفاوضات، وبالفعل بدأ مكتب نتنياهو بالبحث عن بديل لممثل جيش الاحتلال المفاوض.

كما لم تنطلي كذبة نتنياهو ان حماس هي من تعرقل الهدنة على الداخل الاسرائيلي، فقالت وسائل اعلام عبرية ان نتنياهو ينسف صفقة الهدنة باصراره على شروط لم ترد في المخطط الاصلي.

وبعد عودة الوفد الاسرائيلي المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيع من القاهرة يوم السبت بعد ضغوط امريكية لمواصلة المفاوضات دون التوصل الى نتيجة، خرج ذوي الاسرى الاسرائيليين إلى الشوارع بعد شعورهم باليأس للتظاهر متهمين نتنياهو بتعمد افشال صفقة التبادل.

فيما كشفت صحيفة هارتس ان الرئيس الاميركي جو بايدن ادرك كذب نتنياهو بشأن رغبته في التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار، ولوحت واشنطن بعدم دعم تحركات من شأنها توسيع نطاق الحرب. ليبقى السؤال هل ستقرر واشنطن وقف دعمها اللامشروط لكيان الاحتلال، وهل سيتمكن الشارع الاسرائيلي من الضغط على نتنياهو لسحب شرطه وقبول بصفقة تبادلى الاسرى؟ هذا ما ستكشفه الايام القادمة.