مجزرة مروّعة يرتكبها الإحتلال بمخيم البريج.. ويلوّح بهذا الأمر!

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كما ارتكبت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجزرة جديدة باستهدافها منازل تقع ضمن مربع سكني في مخيم البريج؛ استشهد على اثرها خمسة عشر فلسطينيا، لترتفع حصيلة ضحايا مجازر الاحتلال اليوم الى56 شهيدا وعشرات الجرحى، فيما وصلت الحصيلة الكلية إلى39700 شهيد واكثر من 91700 مصاب.

في غضون ذلك أمر جيش الإحتلال سكان عدة أحياء في خان يونس بإخلائها فورا إلى ما يسميها 'المنطقة الإنسانية' تمهيدا لعملية عسكرية جديدة بذريعة إطلاق المقاومة صواريخ من تلك المناطق.

على صعيد آخر، تتواصل المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق بمدينة غزة، خاصة في حي تل الهوى، وكذلك في وسط القطاع، وفي رفح وخان يونس جنوبا.

ونفذت كتائب القسام كمينا محكما ضد قوات الاحتلال في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأظهر فيديو استهداف قوة اسرائيلية متوغلة بعبوة سجيل، ما أدى الى مقتل واصابة جميع أفرادها.

وكشفت المشاهد أن الكمين وقع في منطقة عازلة أنشأها جيش الاحتلال شرق خانيونس.

وقال مصدر قسامي إن المقاومين أجهزوا بالرشاشات الخفيفة على الجنود المتبقين من مسافة قريبة.

كما بثت القسام مشاهد لكمين محكم لآليات الاحتلال شرقي مدينة رفح. من جهتها، أعلنت سرايا القدس السيطرة على مسيرة إسرائيلية في خانيونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...