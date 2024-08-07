'ماسك' يثير غضب بريطانيا اثر حديثه عن حتمية الحرب الاهلية فيها

العالم - اوروبا

وحسب "روترز"، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي معلومات مضللة ودعوات لممارسة العنف بعد أن استغلت جماعات يمينية متطرفة ومعادية للمسلمين مقتل 3 فتيات صغيرات طعنا في بلدة ساوثبورت الإنجليزية للقيام بهذه الأعمال العدائية.

وخلال اشتباك مثيري الشغب مع الشرطة في بعض البلدات والمدن، انضم ماسك إلى النقاش على منصته "إكس" ونشر أن الحرب الأهلية أصبحت 'حتمية' في بريطانيا، فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه 'لا مبرر' لمثل هذه التعليقات، حيث تعكس الردود الرسمية الوضع الصعب الذي تعايشه الحكومة.

وجرت المصادقة على مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت ليصبح قانونا في أكتوبر/تشرين الأول لكن لم يتم تنفيذه بعد، وهو يمنح هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة المعروفة باسمي أوفكوم سلطة فرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من حجم إيراداتها العالمي إذا ثبت انتهاكها للقانون، عبر أمور منها عدم مراقبة المحتوى الذي يحرض على العنف أو الإرهاب.

لكن أوفكوم لا تزال تضع توجيهات تحدد كيفية تنفيذ القانون، مع عدم توقع تطبيقه حتى أوائل العام المقبل.

وفي أعقاب أعمال العنف الأخيرة، دعا البعض إلى تطبيق القواعد في أسرع وقت ممكن.