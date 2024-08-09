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اول تعليق لأبو عبيدة على انتخاب السنوار خلفا للشهيد هنية

اول تعليق لأبو عبيدة على انتخاب السنوار خلفا للشهيد هنية
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أصدر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بيان عبر قناته على تيليغرام، أعلن فيه مبايعة الكتائب للرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وجهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته.

العالم - فلسطين

وقال ابو عبيدة في البيان: نبايع القائد المجاهد يحيى السنوار ونعلن عن جهوزيتنا الكاملة لتنفيذ قراراته.

واضاف: القسام ترى بأن اختيار القائد السنوار رئيساً للحركة خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها.

واعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس اختيار القائد يحيى السنوار خلفا للشهيد اسماعيل هنية كرئيس للمكتب السياسي للحركة.

وولد السنوار البالغ من العمر واحد وستين عاما في مخيم خان يونس للاجئين، وانتُخب رئيسا لحماس في غزة عام 2017، وكان واحدا من 1027 فلسطينيا أفرج عنهم كيان الاحتلال الإسرائيلي من السجون مقابل جندي له أسر في غزة عام 2011.

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