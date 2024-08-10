البيت الأبيض يترقب جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

العالم ـ فلسطين

جولة مفاوضات جديدة لوقف اطلاق النار في غزة تنطلق بين وفدي حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي على وقع أنباء تشير إلى أنها ستكون بمثابة آخر فرصة للتوصل إلى صفقة بهذا الشأن.

في غضون ذلك كشفت مصادر إسرائيلية عن وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شروطا جديدة لابرام الصفقة وربما عراقيل أخرى من ضمنها السيطرة على محور فيلادلفيا والتأكيد على عدم وجود حماس في معبر رفح كما تشمل زيادة عدد الأسرى الاسرائيليين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم إلى الحد الأقصى بالاضافة الى الاحتفاظ بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية وطرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج قطاع غزة.

هذا وحدد البيت الأبيض موعد الجولة المقبلة الخميس القادم على أمل إبداء الجانبين مرونة كبيرة من الجانبين لابرام الصفقة.

وافادت القناة الثالثة عشر العبرية إن نتنياهو سيعقد اجتماعا الخميس لتحديد صلاحيات الوفد المفاوض فيما أفادت القناة الثانية عشرة أن موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات صفقة التبادل جاءت بضغط أميركي.

وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة قد دعت، في بيان مشترك الخميس، حركة حماس والكيان الإسرائيلي لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم الخميس المقبل في الدوحة أو القاهرة.

ومن المتوقع أن يقود رئيس الموساد ديفيد برنياع وفد كيان الاحتلال. بالمقابل ذكرت مصادر أن القيادي خليل الحية سيقود وفد حماس في المفاوضات.

وفي خضم هذه التطورات اتهم قادة عسكريون وأمنيون إسرائيليون سابقون نتنياهو وحكومته بتعريض أمن كيان الاحتلال عمدا للخطر من خلال عدم إنهاء الحرب وعدم إعادة الأسرى.

وأكدوا أن تل ابيب باتت عرضة لتهديدات أمنية غير مسبوقة في الوقت الذي تتولى تسييرها حكومة غير كفؤة مشددين على ضرورة تفعيل الكنيست مكابح الطوارئ فورا وبدء إجراءات سحب الثقة من حكومة نتنياهو.