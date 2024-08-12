الإثنين ١٢ أغسطس ٢٠٢٤
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كربلاء المقدسة تحتضن مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الثالث 

الإثنين ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت فعاليات مؤتمر “نداء الأقصى الدولي” الثالث، اليوم الاثنين، في مدينة كربلاء المقدسة، بمشاركة واسعة لرموز وشخصيات بارزة من فلسطين والعالم.

العالم - العراق

ويُعقد المؤتمر برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وبتنظيم من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، تحت شعار “من معركة الطف إلى طوفان الأقصى: انتصار الإرادة على الطغيان”.

وافتُتحت فعاليات المؤتمر بزيارة الوفود المشاركة إلى مرقد الإمام الحسين، أعقبها لقاء مع المتولي الشرعي للعتبة، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر سنويًا، لما يمثله من دعم عالمي للقضية الفلسطينية، لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هذا العام.

وفي 27 أغسطس/ آب 2023، انطلقت أعمال مؤتمر “نداء الأقصى الدولي”، بنسخته الثانية بمدينة كربلاء، بمشاركة 65 دولة، والذي عُقد تحت شعار “فلسطين والإمام الحسين: الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية”.

روابط ذات صلة

ما بعد مابعد طوفان الاقصى

تقارير غربية: 'إسرائيل'لم تعد نفسها لحرب طويلة وتواجه أزمة في التجنيد