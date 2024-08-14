إعلان مهم من وزارة الإتصالات اللبنانية بشأن التشويش الإسرائيلي

العالم - لبنان

وأعلنت وزارة الإتصالات اللبنانية أنها تلقت كتابا من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبر وزارة الخارجية والمغتربين يفيد بقيام مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتواصل مع إسرائيل لتذكيرها بوجوب التزامها بالقوانين والقرارات نسبة إلى التشويش الذي تفعّله على الاتصالات والإنترنت في لبنان، وذلك بعد تقديم وزارة الاتصالات في وقت سابق شكوى إلى الاتحاد في هذا الخصوص.

وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد قد قام بتبليغ وزارة الاتصالات بهذا الاجراء، كما سيبلغ الحكومة اللبنانية بأية معلومة قد تصله من الجانب الإسرائيلي.

وحسب الكتاب المرسل، فقد أكد الاتحاد أنه في طور رفع القضية إلى الاجتماع القادم للجنة لوائح الراديو في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب الاتحاد بإيقاف عملية التشويش.