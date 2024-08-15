العالم - العراق

وقال السوداني خلال حضوره، الصلاة المشتركة التي أقامتها البطريركية الكلدانية في كنيسة القديس يوسف الكلدانية وسط بغداد، من أجل وقف العدوان على غزّة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، "نحن في أمسّ الحاجة في هذا الوقت العصيب إلى الوحدة والخطاب الجامع والدعاء والصلاة، أمام ما نشاهده من قتل يومي".

وأضاف "هذه المنطقة كانت مهداً للديانات السماوية التي أرست قيم ومبادئ التسامح، وأعلت من قيمة الإنسان، الذي يُستباح دمه يومياً في غزة والأراضي الفلسطينية"، معتبرا أن "حكومة الاحتلال استباحت كل شيء وضربت كل القيم والاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط".

واشار السوداني الى أن "ما يحدث هو شرعنة لشريعة الغاب واستهداف الإنسان في كل مكان"، مضيفا "اليوم نحن أحوج ما نكون إلى خطاب رجال الدين وما فيه من توجه أخلاقي".



ولفت الى أن "بيان المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني أشار إلى حجم التوحش في تصرفات الكيان الغاصب"، مؤكدا أن "موقف الحكومة ثابت تجاه هذه الأحداث التي تهدد المنطقة بانتشار الحروب والصراعات، وهو نابع من كل أطياف العراقيين، وعبرت عنه مراجع الدين والتجمعات الشعبية والحكومية".



وتابع السوداني "متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية، ونرفض العدوان الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم"، مشددا بالقول "لن نسمح لأي طرف بالعبث بأمن البلد، ونعمل من أجل العراق والعراقيين بكل أطيافهم ومكوناتهم".