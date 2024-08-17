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'عماد 4'.. فيلم من انتاج المقاومة اللبنانية يقلق الإعلام العبري والاحتلال

السبت ١٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

انشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفيلم الذي بثه حزب الله مؤخرا، وحمل اسم "عماد 4"، حيث اعتبر مراقبون اسرائيلييون أن حزب الله أرسل رسالة واضحة، مفادها أن الضربة الاستباقية التي تتحدث عنها حكومة الاحتلال لن تجدي نفعا.

العالم - خاص بالعالم

"عماد 4" فيلم من انتاج المقاومة اللبنانية.. دقة الإخراج وسرعة الاحداث وقوة الرسائل جعلت الإسرائيليين والاعلام الإسرائيلي يتمسمرون امام الشاشات، وكذلك المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رجال الامن والسياسية لقراءة ما بعد الفيديو الجديد.

صحيفة "إسرائيل هيوم" عنونت: "شاحنات تحمل صواريخ ومقاتلون على دراجات نارية: حزب الله كشف الأنفاق العملاقة في لبنان"، اما "يديعوت احرنوت" فعنونت: "قواعد للمقاتلين ومصانع للأسلحة ومخابئ تحت الأرض، أما موقع "واللا" فقال: "ان حزب الله كشف عن أسلحة جديدة تصل الى ايلات"، فيما قال موقع "0404": "حزب الله يصدر فيديو تحذيري غير عادي".

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي انس أبو عرقوب، لقناة العالم: بإعتراف كبار منظري الحرب في "اسرائيل" فإن حزب الله يدير بإقتدار وبفعالية كبيرة جدا حربا نفسية ادخلت الاسرائيليين في حالة ذعر انعكس ذلك في المرافق الاقتصادية الكبرى.

المراقبون العسكريون اكدوا أن حزب الله ارسل رسالة في الوقت المناسب تكشف ما يملك من إمكانيات قادرة على قلب أي معركة مستقبلية، وحذر من الحرب الاستباقية.. لكن السؤال الأكثر الحاحا كان حول غياب الرد الرسمي من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

في تل ابيب يعتقدون ان ما بثه حزب الله من رسائل واضحة للاسرائيليين يفرض على الجميع التريث كثيرا في التعامل مع المرحلة المقبلة، والاهم ان يفهموا بأن الحرب الإقليمية اذا اندعلت لن يكون التفوق فيها حتميا للاحتلال الإسرائيلي .

المقاومة اللبنانية في كل مرة تثبت انها هي منذ العام 2006 من يملك قوة الردع وليس الطرف الاخر.

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