الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

باعتراف اسرائيلي..

حزب الله اللبناني أقرب لنتنياهو من حبل الوريد

حزب الله اللبناني أقرب لنتنياهو من حبل الوريد
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي اشتبه بتسلل مسيّرة تابعة لـ"حزب اللـه" اللبناني كانت تستهدف تصوير منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جنوب مدينة حيفا.

العالم - الإحتلال

وذكرت الصحيفة أن سفينة عسكرية إسرائيلية رصدت المسيّرة قبالة قيسارية وكانت ذاهبة لتصوير المنزل الشخصي لنتنياهو الذي يقع قرب شاطئ قيسارية جنوبي حيفا.

وتابعت الصحيفة: "رصد طائرة بدون طيار محتمل أنها تابعة لحزب اللـه بالقرب من منزل رئيس الوزراء على شاطئ البحر، وحلقت الطائرات المقاتلة على إثر ذلك".

وأضافت: "على الرغم من عدم وجود تأكيد مرئي خلال حادثة يوم الجمعة الماضية، لم يستبعد المسؤولون العسكريون وسلاح الجو تماما احتمال إطلاق مركبة جوية صغيرة بدون طيار من لبنان".

ونقلت عن مصادر: "نتنياهو لم يكن في المنزل أثناء الحادث المذكور".

روابط ذات صلة

شاهد.. تظاهرات الحسم تضغط على نتنياهو لعقد صفقة تبادل.. هل سيرضخ؟

تحذيرات بايدن بعد الدوحة وتفشيل نتنياهو اي اتفاق

قلق يسود حيفا الواقعة في مرمى نيران حزب الله