بعد غارة جنين.. القسّام تنعى القياديين رأفت دواسي وأحمد أبو عرة

العالم - خاص بالعالم

لم تعد تقوى قلوب الأمهات في فلسطين على كل هذا الفراق.. والدة الشهيد رافت دواسي تحتضن جثمان ابنها الذي اغتاله الاحتلال بقصف جوي وسط جنين برفقة صديقه أحمد أبو عرة، المقاومان اللذان نفذا عمليات ضد الاحتلال.

وقال الطيب دواسي عم الشهيد رأفت دواسي:"من شدة القصف الإسرائيلي لم يتم التعرف على ملامح الشهيد، كما أن أهل الشهيد المرافق له تعرّفوا عليه، وتم التمييز على أنه ولدنا رحمه الله وجعل مثواه الجنة وجميع الشهداء".

جيش الاحتلال وجهاز الشاباك قالا في بيان مشترك، انهم قتلوا اثنين من كبار قادة القسام في الضفة الغربية، ومسؤولان عن تنفيذ عمليات ضدهم ، أدت لمقتل جنديين، اخرها عملية اطلاق النار في الأغوار الشمالية، فيما كشفت كتائب القسام عن دور الشهيدين في التخطيط والتنفيذ لثلاث عمليات نوعية.

وقال سري سمور كاتب ومحلل سياسي:" سياسة الإغتيالات هي نوع من الإنتقام بسبب ما يقوم به نشطاء المقاومة، ونوع من محاولة كي الوعي للفلسطينيين واستغلالا للوضع الموجود في قطاع غزة وهذا دليل على أن المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد، وتتكامل كتائب المقاومة والقسام وسرايا القدس مع نظيراتها في قطاع غزة وحتى في لبنان.

اكثر من 60 غارة جوية شنها الاحتلال في شمال الضفة الغربية، يأتي هذا في ظل تحريض من حكومة الاحتلال، وزير الحرب غالانت كان قد طالب بتصعيد عمليات القصف الجوي، اما وزير خارجية الاحتلال كاتس فطالب بإبادة جنين كما غزة، الفلسطينيون ينظرون الى كل هذا انتقام ولكنه انتقام عبثي.

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