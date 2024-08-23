مظاهرات يمنية حاشدة تستنكر التخاذل العربي إزاء جرائم الإحتلال بغزة

العالم - خاص بالعالم

اكبر هذه التظاهرات هنا في ميدان السبعين بصنعاء بالتزامن مع عشرات الساحات المماثلة في عدة محافظات أخرى، جميعها استنكرت التخاذل العربي والإسلامي إزاء المذابح والمجازر الصهيونية اليومية التي يتعرض لها أهالي القطاع.

وقال أحمد العليي منسق الجبهة الجنوبية في اليمن لمواجهة الغزو والإحتلال:"إن أمريكا تقف وراء كل تلك الجرائم وتغطي عليها وتدعمها يوميا وتواصل قتل أبناء غزة وتواصل جريمتها بأبناء الشعب الفلسطيني".

تظاهرات اليمنيين التي حملت شعار"مع غزة والأقصى.. جهاد وثبات حتى النصر"، أكد فيها الجموع استمرار الموقف اليمني المناصر لفلسطين حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي وتحرير الأقصى، مباركين العمليات العسكرية البحرية الجديدة للجيش اليمني ضد السفن المرتبطة بالكيان المحتل..

المسيرات المتضامنة مع فلسطين التي امتدّت من صنعاء إلى صعدة وتعز والحديدة وحجه وذمار وإب وعمران وعدة محافظات، حيا المحتشدون فيها صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أمام وحشية الكيان، وجددوا المطالبات بمواصلة إسناد غزة، وبضرورة الرد المزلزل على جرائم العدو الصهيوني.

بزخم شعبي متجدد يؤكد اليمنيون استمرار موقفهم المناصر لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني خلال معركته المفصلية ضد كيان الاحتلال.

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