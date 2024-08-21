العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم من مدينة كربلاء المقدسة، قال الزعتري:"منذ ان بدأ الموكب والمؤتمر، ونحن في هذا المكان من كربلاء المقدسة نقدم التآزر والمساندة لأخواننا في فلسطين لنعرّف الزائرين الذين أتوا من كل بقاع العالم أن نذكّرهم كما نذكّر أنفسنا بأن شعبا يباد في هذه الاوقات".

وتساءل الزعتري قائلا:" أليس من حقنا أن نقول كفى للإباده الجماعية، أليس من حقنا أن نقول أوقفوا النار والحرب على شعب حوصر من كل مكان في غذائه وفي شرابه وفي مسكنه وفي صحته، هذا المشهد الذي نراه، يؤكد على أهمية الدعم والمساندة والمؤازرة لشعب مظلوم، كما كانت في زمن كربلاء الاولى، يوم نادى الإمام:" ألا من ناصر ينصرني؟!". وأن غزة اليوم تنادي فأين من مجيب؟!.

ولفت الزعتري إلى إذا كانت وسائل الإعلام في ذاك الزمان لم تكن بهذا الإنتشار، إلا العقيلة زينب سلام الله عليها وهي التي صدحت بصوتها وعرفت حقيقة الواقعة في ذلك الزمان، فأين اليوم وسائل الإعلام ووسائل التواصل من أن تكون معرّية لجرائم الظالمين معرّية لجرائم المحتلين، إن "إسرائيل" والكيان الصهيوني اليوم المدعوم ممن يحمله شعارات زائفة اليوم، لقد رفع القناع عنهم من قبل شعوب العالم ولكن الأنظمه ما زالت تنتظر من؟ لا ادري؟!.

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