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9 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

9 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة
الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

استشهد تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، بقصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

ووفق حصيلة أولية، أفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وفي 10 آب/ أغسطس الجاري، استشهد أكثر من 100 مواطن، وأصيب 150 بجروح، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين النازحين بمدرسة "التابعين" في منطقة الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر في المصلى.

وفي 4 آب، استشهد 30 مواطنا وأصيب العشرات معظمهم أطفال، بقصف استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة في حي النصر غرب مدينة غزة.

وباليوم السابق في 3 آب، استشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون بقصف استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 40173 شهداء، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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